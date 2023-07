Onstopbare Volkanovski imponeert tijdens UFC 290; historisch snelle knock-out

Het duurde even voordat Volkanovski de Mexicaan op zijn knieën kreeg, maar tegen het einde van de derde ronde viel alles op zijn plaats voor de titelverdediger, waarna hij niet meer losliet. Hij liet zijn vuisten neerdalen op Rodríguez totdat de scheidsrechter hem via een technische knock-out tot winnaar uitriep.

Tekst gaat verder onder de tweet.

In het vlieggewicht is er wel een nieuwe kampioen. De Braziliaan rekende via een split decision van de jury af met Alexandre Pantoja.

Dricus Du Plessis hoopt in het middelgewicht binnenkort te kunnen strijd om de wereldtitel. Hij was oppermachtig tegen Robert Whittaker. Israel Adesanya, de regerend wereldkampioen waar Du Plessis het nu tegenop moet nemen, meldde zich direct na afloop van de partij in de ring, om het vuurtje alvast op te stoken.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Tot slot maakten Robbie Lawler en Denise Gomes beiden indruk met een (technknock-out binnen een minuut. Lawler deed dat tijdens zijn afscheidswedstrijd voor eigen publiek, waar hij na 38 tellen Niko Price het canvas liet raken. Gomes deed dat in haar wedstrijd tegen Yazmin Jauregui na amper twintig seconden. Jauregui was nog ongeslagen, maar incasseerde nu de snelste (technische) knock-out ooit in het strogewicht bij de vrouwen.

Bekijk hier de beelden.