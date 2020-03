De Australische tophockeyer Jake Whetton. Ⓒ AFP

Met het uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio tot uiterlijk een jaar, ziet het er naar uit dat het post-olympisch seizoen 2020/’21 in één klap is getransformeerd in een pré-olympisch seizoen. Dat heeft grote gevolgen voor de hoofdklasse, de Nederlandse hockeycompetitie.