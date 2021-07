Gareth Southgate geniet van waardering voor Engeland: ’En nu de climax’

Toch hoeft de wereldkampioen van 1966 volgens bondscoach Gareth Southgate niet boven zichzelf uit te stijgen om voor de eerste keer de Europese titel te veroveren. „Het gaat erom dat we eerst ons normale niveau halen. Dat is de sleutel tot succes”, betoogde Southgate. „Veel ploegen presteren uitgerekend in een finale ondermaats. Je moet gewoon doen waar je goed in bent. Mijn spelers beseffen dat.”

Duitsland

Als Engeland speelt zoals in de laatste EK-duels, waaronder een fraaie zege op aartsrivaal Duitsland in de achtste finales (2-0), komt het goed volgens Southgate. „We willen de beker thuisbrengen. We staan in de finale en we spelen om te winnen.”

De euforie in Engeland over het spel en de titelkansen voor zijn ploeg is Southgate niet ontgaan. „De waardering die het team nu krijgt, is fantastisch. We hebben brieven van de koningin en van de premier gekregen waarin ze ons veel succes wensen in de finale. De sfeer is momenteel buitengewoon, terwijl nog niet zo gek lang geleden de bevolking nogal apathisch reageerde op de nationale ploeg. Het is nu aan ons om dit EK een climax voor Engeland te geven.”