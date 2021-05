Technisch manager John de Jong langer bij PSV

Die wens leeft al meer dan een jaar bij De Jong en de club. Zo kan de technisch manager zich nog meer richten op de selectie van het eerste elftal en alles daaromheen. De ’tweede man’ naast De Jong moet zich, net als Gerry Hamstra dit bij Ajax aan de zijde van Marc Overmars zal gaan doen, meer richten op de jeugdacademie en het aantrekken en behouden van jong talent.

Met het langer aanblijven van De Jong, die eerder dit seizoen in beeld was bij AS Roma, zorgt PSV voor stabiliteit richting de toekomst. De Jong nam in de zomer van 2018 het stokje over van Marcel Brands, die naar Everton trok. De transferzomer van 2019 mag als mislukt worden bestempeld. Tussentijds

werden wel de contracten van Donyell Malen, Cody Gakpo, Jordan Teze, Noni Madueke en Steven Bergwijn langdurig verlengd door De Jong en werd het kapitaal op het veld daarmee verzekerd. Bergwijn werd vorig jaar winter voor 32 miljoen euro verkocht aan Tottenham Hotspur. Na Hirving Lozano (42 miljoen euro naar Napoli) de grootste uitgaande transfer van De Jong.

PSV krijgt de komende zomer de beschikking over zo’n 50 miljoen euro aan extra gelden. Met trainer Roger Schmidt, die afgelopen week nogmaals benadrukte bij PSV te blijven ondanks interesse uit de Bundesliga, roeren de Eindhovenaren zicht drukker dan ooit op de transfermarkt in deze fase van het seizoen. Het wil en kan nu preventief handelen om het gat met landskampioen Ajax te dichten. Dat wil PSV in dezelfde (maar tevens aangevulde) organisatie en in lijn van dezelfde spelopvatting blijven doen. Het eerste seizoen onder Schmidt vormt nog niet de maatstaf die men met elkaar wil neerzetten.

De Jong wacht hoe dan ook een drukke transferzomer, met het EK voor de boeg en meerdere EK-gangers in de huidige selectie. Daarbij zal er tevens flink worden doorgeselecteerd binnen de spelersgroep, die daarnaast hoe dan ook een aantal van zijn sleutelspelers (lees Denzel Dumfries en Donyell Malen) lijkt te verliezen.