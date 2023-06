Premium Het beste van De Telegraaf

Topkwartet aan zet: powervrouwen Hassan, Bol, Klaver en Schilder vol aan de bak

Femke Bol Ⓒ ANP/HH

AMERSFOORT - Ze willen komende zomer tijdens de wereldkampioenschappen pas echt pieken, maar dit weekeinde vormt een interessant meetmoment voor vier Nederlandse powervrouwen. De atletes Sifan Hassan, Femke Bol, Lieke Klaver en Jessica Schilder komen twee keer in actie op de atletiekbaan. De laatste drie zijn vrijdagavond bij Diamond League-wedstrijden in Italiaanse Florence van de partij én zondag bij de FBK Games in het Twentse Hengelo.