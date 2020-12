Ook slecht nieuws voor PSV: Madueke, Dumfries en Zahavi vallen uit

Tegen het einde van de eerste helft viel eerst Noni Madueke uit. In de tweede helft moesten ook aanvoerder Denzel Dumfries en Eran Zahavi (de vervanger van Madueke) geblesseerd naar de kant.

De blessure van Dumfries lijkt op het eerste gezicht mee te vallen. De verdediger rende na afloop, weliswaar wat moeizaam, naar zijn medespelers toe om de kwalificatie te vieren.

Donyell Malen

Donyell Malen had na de wedstrijd pas laat in de gaten dat PSV zich had geplaatst voor de volgende ronde. „Iemand zei het tegen me, dat PAOK van Omonia had verloren”, aldus de spits, die kort voor rust het doelpunt maakte.

„Het is een heel mooie avond. We hebben heel hard gewerkt en gelukkig hebben we gewonnen”, vervolgde Malen tegen RTL7. „De eerste helft was goed. De tweede helft was het een hele andere wedstrijd. We hebben keihard gevochten en liepen op onze laatste benen.”

Granada had het lang lastig met het spel van PSV. Malen: „We hielden de bal goed in de ploeg. We wisten dat zij het midden dicht hielden en wij gevaar moesten stichten vanaf de zijkanten.” Dat gebeurde ook. Na een mooie aanval, via Olivier Boscagli en Philipp Max, werkte Malen de bal binnen.

Roger Schmidt viert feest met zijn spelers. Ⓒ BSR Agency

Roger Schmidt

PSV-trainer Roger Schmidt kreeg zondag veel kritiek toen hij een groot deel van zijn basisploeg rust gaf in de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Het liep, door enkele late wissels en een strafschop, ternauwernood goed af: 1-0.

Schmidt haalde donderdag een beetje zijn gelijk toen PSV in de Europa League met 1-0 bij Granada won en zich dankzij een nederlaag van PAOK Saloniki bij Omonia Nicosia (2-1) voor de volgende ronde plaatste.

„Het was een groot gevecht en geen makkelijke wedstrijd voor ons”, aldus Schmidt tegen RTL7. „Vanaf het begin hebben we laten zien dat we wilden winnen om alles in eigen hand te houden. We speelden erg goed, vooral in balbezit. Het was heel georganiseerd. We hielden Granada ver weg van ons doel.”