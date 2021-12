Marcel Brands vertrekt met onmiddellijke ingang bij Everton

De laatste maanden stapelden de problemen zich op. Tegen de zin van Brands in stelde de club Rafael Benitez aan als trainer. Die deed voor het aantrekken van nieuwe spelers rechtstreeks zaken met eigenaar Fahrad Moshiri en zette Brands buitenspel.

Na de 1-4 nederlaag thuis in de derby tegen Liverpool werd de directie tijdens de wedstrijd door fans beschimpt. Een boze supporter riep Brands bij het verlaten van de tribune toe dat hij op moest stappen, omdat hij mede-verantwoordelijk was voor het aankoopbeleid. Brands liet dat niet over zijn kant gaan en verweerde zich.

Everton, dat op een teleurstellende vijftiende plek staat in de Premier League, komt deze speelronde pas maandag in actie. Dan is Arsenal de tegenstander.

Brands was eerder technisch directeur bij RKC Waalwijk, AZ en PSV. Bij al die clubs diende hij zijn overeenkomst uit.