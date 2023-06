16-jarig zwemtalent stunt tegen Katie Ledecky

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

16-jarig zwemtalent Weinstein stunt tegen Ledecky

10:48 uur Het 16-jarige zwemtalent Claire Weinstein heeft Katie Ledecky verslagen op de 200 meter vrije slag bij de Amerikaanse kampioenschappen in Indianapolis. Weinstein tikte aan in een tijd van 1.55,26 en was daarmee tweehonderdste sneller dan Ledecky.

„Het is niet te geloven”, zei Weinstein na afloop. Ze maakt komende maand haar opwachting bij de wereldkampioenschappen in Japan. De 26-jarige Ledecky won bij de nationale titelstrijd eerder de 800 meter vrij in de derde tijd ooit (8.07,07). Ze maakt zich op voor haar zesde WK en hoopt bij de wereldtitelstrijd haar twintigste gouden medaille te veroveren.

Tsjechië laat Russische sporters niet meer toe op grondgebied

10:40 uur Russische sporters mogen voortaan niet meer deelnemen aan wedstrijden en toernooien op Tsjechisch grondgebied. Dit besluit heeft de Tsjechische regering genomen als maatregel tegen de voortdurende oorlog van Rusland tegen Oekraïne. De regering volgde daarmee een advies van de sportbonden.

Omgekeerd krijgen ook individuele atleten en teams uit Tsjechië een verbod om deel te nemen aan competities in Rusland. Dat heeft vooral gevolgen voor Tsjechische ijshockeyers die in Rusland aan de competitie meedoen.

Het olympisch comité van Tsjechië heeft zich ook uitgesproken tegen deelname van Russen en Wit-Russen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het IOC heeft nog geen besluit hierover genomen, maar neigt ernaar de sporters uit die landen toe te laten onder strikte voorwaarden.

Volleybalsters boeken tegen Kroatië derde zege op rij

09:27 uur De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League voor de derde keer op rij een overwinning zonder setverlies geboekt. Oranje was in Bangkok duidelijk te sterk voor Kroatië. De setstanden waren 25-20 25-11 25-15.

Indy Baijens was topscorer met 16 punten. Celeste Plak voegde er 13 punten aan toe.

Het team van bondscoach Felix Koslowski won dinsdag ook met 3-0 van gastland Thailand. Vorige week versloegen de Nederlandse vrouwen in Hongkong Bulgarije met dezelfde cijfers.

Nederland speelt in Bangkok vrijdag tegen Japan en zaterdag tegen Canada.