Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Lappartient nu ook voorzitter Frans Olympisch Comité

18.24 uur: David Lappartient is donderdag ook tot voorzitter van het Frans Olympisch Comité gekozen. De 50-jarige Fransman is de opvolger van Brigitte Henriques, die op 25 mei ontslag nam. Lappartient was al voorzitter van de internationale wielerunie UCI.

Henriques stapte op door een interne crisis. Een jaar voor de start van de Olympische Spelen in Parijs moet Lappartient de eenheid in de organisatie proberen te herstellen. Donderdag kreeg hij in elk geval al 80 procent van de stemmen. Emmanuelle Bonnet-Oulaldj was de enige andere kandidaat.

Doping-schorsing van dertien maanden voor Majchrzak

18.15 uur: Kamil Majchrzak is door The International Tennis Integrity Agency voor dertien maanden geschorst wegens doping. De voormalig nummer 75 van de wereld werd in 2022 vier keer positief getest op het spierversterkende middel SARM S-22 en Ligandrol, een middel ter bevordering van kracht en spiermassa.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De tennisser heeft bekend de anti-dopingregels overtreden te hebben, maar benadrukt dat hij de verboden middelen niet met opzet tot zich heeft genomen. Volgens de integriteitsinstantie is daar "verzachtend bewijs" voor na een gesprek met de diëtist van de speler.

De 27-jarige Majchrzak zit al sinds eind november 2022 een voorlopige schorsing uit en mag zodoende tot eind dit jaar niet in actie komen. Begin 2024 mag hij weer meedoen aan de Australian Open.

Majchrzak haalde in 2019 de derde ronde op de US Open.

Barentsen, Jochems en Post niet in EK-trainingsgroep hockeysters

17.51 uur: Marente Barentsen (Hurley), Marleen Jochems (Hurley) en Lisa Post (SCHC) maken geen deel uit van de trainingsgroep van de Nederlandse hockeysters, die zich gaat voorbereiden op de Europese titelstrijd. Ze ontbreken op de lijst van 22 namen die bondscoach Paul van Ass bekend heeft gemaakt.

Bekijk ook: Welten slaat EK over om rust te nemen

Vanaf 20 juli beginnen de wel opgeroepen speelsters aan de voorbereiding op het EK, dat van 18 tot en met 27 augustus gespeeld wordt in het Duitse Mönchengladbach. Lidewij Welten (Kampong) maakt niet langer deel uit van de trainingsgroep, omdat zij nog niet volledig hersteld is van een blessure. Oranje speelt de komende week nog twee wedstrijden in de Pro League tegen België.

Baauw ontbreekt opnieuw in BMX-selectie voor WK

17.34 uur: Judy Baauw ontbreekt opnieuw in de Nederlandse BMX-selectie voor het WK, op 12 en 13 augustus in Glasgow. Nederland wordt in de Schotse hoofdstad vertegenwoordigd door het drietal Laura Smulders, Merel Smulders en Manon Veenstra. De 29 jaar oude Baauw haalde in 2021 nog zilver op het WK, dat toen op Nederlandse bodem plaatsvond.

Bij de mannen maken Niek Kimmann, Dave van der Burg, Jaymio Brink en Mitchel Schotman hun opwachting. „Deze groep is geselecteerd op basis van hun prestaties in de eerste vier wereldbekers van dit jaar. Deze sporters hebben laten zien voor finaleplekken en podiumplaatsen in hun categorie mee te doen. Ook hebben we vertrouwen dat de eliterijders op dit wereldkampioenschap veel punten kunnen scoren met het oog op de olympische ranking”, aldus bondscoach Martijn Jaspers.

Vorig jaar ontbrak Baauw ook al op de mondiale titelstrijd, die toen in Nantes plaatsvond. Ze brak toen bij een training haar duim.

Dressuurequipe voorlopig vierde in landenwedstrijd Aken

16.49 uur: De Nederlandse dressuurequipe staat na het eerste onderdeel van de landenwedstrijd van het CHIO van Aken, de Grand Prix, op de vierde plaats. Lynne Maas, Thamar Zweistra, Dinja van Liere en Marlies van Baalen kwamen tot een totaal van 220,305 procent.

Duitsland (235,413) heeft voorlopig de leiding, daarna komen wereldkampioen Denemarken en Groot-Brittannië. De beslissing valt zaterdag, als de Grand Prix Special wordt verreden. De Duitse Jessica von Bredow-Werndl kwam met Dalera in het individuele klassement tot de beste score, 82,304. Maas is met Electra daarin op de tiende plek de beste Nederlandse.

De Nederlandse vierspanners hebben na hun eerste onderdeel, de dressuur, de leiding. Bram en IJsbrand Chardon kwamen samen met Koos de Ronde tot een totaal van 90,760 strafpunten. Australië volgt als nummer 2, voor het voor eigen publiek rijdende Duitsland. IJsbrand Chardon is op de derde plaats individueel de beste Nederlander met 42,38 strafpunten. Zoon Bram volgt op de vierde plaats. De Amerikaan Chester Weber heeft voorlopig de leiding.

Voor de menners volgt nog de cross en de vaardigheidsproef. Het CHIO van Aken geldt als een van de grootste hippische evenementen ter wereld.

Voormalig nummer 1 Wozniacki kondigt rentree in tennis aan: ’Het is weer tijd’

15.30 uur: De Deense Caroline Wozniacki, voormalig nummer 1 van de wereld, keert na een afwezigheid van bijna drieënhalf jaar terug in het wedstrijdtennis. De 33-jarige tennisster kondigde haar comeback aan op sociale media. Ze wil dit jaar al meedoen aan de US Open en wil ook op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 staan.

„Ik ben moeder geworden en heb nu twee prachtige kinderen waar ik zo dankbaar voor ben. Maar ik heb nog steeds doelen die ik wil bereiken”, schreef ze op Twitter. „Ik wil mijn kinderen laten zien dat je je dromen kunt nastreven, ongeacht je leeftijd of rol. We hebben als gezin besloten dat het tijd is. Ik kom terug om te spelen en ik kan niet wachten!”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Wozniacki nam afscheid na de Australian Open van 2020, het grandslamtoernooi dat ze in 2018 won. Ze stond tussen oktober 2010 en februari 2018 in bij elkaar 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en won in totaal dertig toernooien.

Bij haar afscheid destijds sprak ze over haar wens om een gezin te stichten met echtgenoot David Lee. Ook vroeg ze om aandacht voor reuma, de aandoening die in 2018 bij haar werd geconstateerd.

Van Empel debuteert in Giro Donne

13.50 uur: Fem van Empel maakt vanaf vrijdag in de Giro Donne haar debuut in een grote wielerronde. De wereldkampioene veldrijden is opgenomen in de selectie van Jumbo-Visma. Ze rijdt de Italiaanse rittenkoers samen met Marianne Vos, Karlijn Swinkels, Teuntje Beekhuis, Noemi Rüegg, Linda Riedmann en mededebutante Maud Oudeman.

De 36-jarige Vos heeft al veel successen geboekt in de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze behaalde in totaal 32 etappezeges en won drie keer het algemeen klassement. „Ik heb een goede voorbereiding achter de rug; daar ben ik blij om. De Giro Donne is een wedstrijd waar ik altijd naar uitkijk, want ik bewaar er mooie herinneringen aan. Ik rijd graag in Italië. De Italianen omarmen de koers en er heerst altijd een mooie sfeer. Zo worden de straten bijvoorbeeld helemaal roze gemaakt.”

Ze gaat ook proberen haar ervaring met Van Empel en Oudeman te delen. „Ik vind het heel leuk dat we een aantal debutanten meenemen. Als je wedstrijden vaak rijdt, wordt het op een gegeven moment routine. Nu kun je alles weer door andere ogen bekijken.”

De Giro Donne start met een korte proloog in Chianciano. Volgens racecoach Carmen Small richt het team zich niet op het algemeen klassement. „Het diverse parcours van de Giro is zeker geschikt voor onze ploeg, maar het algemeen klassement is geen hoofddoel. We hopen onze kansen te grijpen en agressief te koersen. Als we onze kaarten goed spelen, kunnen alle rensters verrassen.”

Ongeslagen Bol werkt met andere techniek naar piek op WK atletiek

12.41 uur: Femke Bol voelt dat haar vorm groeit. „Het seizoen gaat tot nog toe volgens verwachting”, zegt de 23-jarige drievoudig Europees kampioene in aanloop naar de Diamond League-meeting in Lausanne op vrijdag. Daar mikt ze op haar zestiende overwinning op rij op de 400 meter horden.

„Ik ben van techniek veranderd en die aanpassingen zijn moeilijk. Ik zal nog heel veel races nodig hebben om het te perfectioneren, maar voor dit moment ben ik heel tevreden over hoe het gaat”, vertelde ze de media in Lausanne.

Bol kwam dit seizoen nog niet aan haar persoonlijk record van 52,03 en het wereldrecord van 50,68 van de Amerikaanse Sydney McLaughlin is ver weg, maar ze maakt zich geen zorgen. „Ik merk dat de vorm steeds beter wordt. Het was een uitdaging om naar veertien passen tussen de horden over te stappen, maar ik geniet daarvan. De aanpassingen betalen zich al uit, al voelt het nog steeds niet comfortabel. Maar dat heb ik nodig om mezelf te verbeteren. En iedere race leer ik weer.”

Bol laat er geen misverstand over bestaan; de piek voor haar ligt op de WK in Boedapest in augustus. Daar mikt ze op de wereldtitel, de enige prijs die nog ontbreekt in haar inmiddels goed gevulde prijzenkast, waarin reeds olympisch brons, mondiaal zilver en Europees goud blinkt. „Tot het WK loop ik zoveel mogelijk wedstrijden. Niet alleen omdat ik wedstrijden lopen heerlijk vind, ik heb vanwege mijn andere techniek ook veel races nodig om te verbeteren.”

16-jarig zwemtalent Weinstein stunt tegen Ledecky

10:48 uur Het 16-jarige zwemtalent Claire Weinstein heeft Katie Ledecky verslagen op de 200 meter vrije slag bij de Amerikaanse kampioenschappen in Indianapolis. Weinstein tikte aan in een tijd van 1.55,26 en was daarmee tweehonderdste sneller dan Ledecky.

„Het is niet te geloven”, zei Weinstein na afloop. Ze maakt komende maand haar opwachting bij de wereldkampioenschappen in Japan. De 26-jarige Ledecky won bij de nationale titelstrijd eerder de 800 meter vrij in de derde tijd ooit (8.07,07). Ze maakt zich op voor haar zesde WK en hoopt bij de wereldtitelstrijd haar twintigste gouden medaille te veroveren.

Tsjechië laat Russische sporters niet meer toe op grondgebied

10:40 uur Russische sporters mogen voortaan niet meer deelnemen aan wedstrijden en toernooien op Tsjechisch grondgebied. Dit besluit heeft de Tsjechische regering genomen als maatregel tegen de voortdurende oorlog van Rusland tegen Oekraïne. De regering volgde daarmee een advies van de sportbonden.

Omgekeerd krijgen ook individuele atleten en teams uit Tsjechië een verbod om deel te nemen aan competities in Rusland. Dat heeft vooral gevolgen voor Tsjechische ijshockeyers die in Rusland aan de competitie meedoen.

Het olympisch comité van Tsjechië heeft zich ook uitgesproken tegen deelname van Russen en Wit-Russen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het IOC heeft nog geen besluit hierover genomen, maar neigt ernaar de sporters uit die landen toe te laten onder strikte voorwaarden.

Volleybalsters boeken tegen Kroatië derde zege op rij

09:27 uur De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League voor de derde keer op rij een overwinning zonder setverlies geboekt. Oranje was in Bangkok duidelijk te sterk voor Kroatië. De setstanden waren 25-20 25-11 25-15.

Indy Baijens was topscorer met 16 punten. Celeste Plak voegde er 13 punten aan toe.

Het team van bondscoach Felix Koslowski won dinsdag ook met 3-0 van gastland Thailand. Vorige week versloegen de Nederlandse vrouwen in Hongkong Bulgarije met dezelfde cijfers.

Nederland speelt in Bangkok vrijdag tegen Japan en zaterdag tegen Canada.