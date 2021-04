Demi Vollering rondt teamwerk geweldig af en wint Luik-Bastenaken-Luik

Voorafgaand aan de race was al duidelijk dat er een nieuwe winnares zou komen. Titelverdedigster Elizabeth Deignan is ziek en moest de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Annemiek van Vleuten, winnares in 2019 en Anna van der Breggen, winnares in 2017 en 2018, waren wel van de partij en werden voorafgaand als de twee grote favorieten gezien.

Volgens Van Vleuten waren alle ingrediënten zondagmiddag aanwezig om er een harde koers van te maken. „Ik ben klaar om het spelletje te spelen vandaag”, liet ze voorafgaand aan de race weten. Ook Van der Breggen liet vlak voor de start weten een ’interessante race’ te verwachten. „Ik denk dat we er klaar voor zijn. De race wordt interessant door de toevoeging van de twee beklimmingen. Winnen in Luik zou leuk zijn, maar het huidige parcours ligt me iets minder.”

Al vroeg ontsnapten twee rensters uit het peloton. Claire Faber en Silvia Zanardi gingen op avontuur en wisten een voorsprong van drie minuten op te bouwen. 75 kilometer voor de meet werden de twee avonturiers weer ingerekend. Op 35 kilometer voor de finish barstte het spektakel los op de Redoute. In trapjes reed het trio Lucinda Brand, Uttrup Ludwig en Ashleigh Moolman-Pasio weg.

Ze bouwden een mooie voorsprong op, maar in aanloop naar de Roche aux Faucons verdween plotseling de samenwerking voorin en konden de anderen terugkeren. Anna van der Breggen dunde het groepje daarop behoorlijk uit, maar kon niet verhinderen dat Marianne Vos na even gelost te zijn geweest, toch weer kon terugkeren.

Op de uitloper ging Annemiek van Vleuten aan, waardoor Vos weer over boord ging. Van der Breggen, Demi Vollering, Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini volgden wel. Daarop besloot Van der Breggen zich op te offeren voor Vollering, die de snellere sprint in huis heeft. De Nederlandse werd nog wel even ingesloten, maar kwam er uiteindelijk wel als winnaar uit.