Griekse spits Douvikas eerste nieuwe aanwinst FC Utrecht

Douvikas maakte in het seizoen 2017/18 bij namens Asteras Tripolis zijn debuut op het hoogste niveau van Griekenland. In de zomer van 2020 stapte de spits over naar Volos NFC. Voor die club scoorde hij dit seizoen 10 keer in 26 competitieduels. In het Griekse bekertoernooi was Douvikas deze jaargang bovendien goed voor 3 goals in 4 partijen.

„Ik heb mij nadat ik hoorde van de interesse van FC Utrecht verdiept in de club. Ik ben een harde werker en geef altijd het maximale en ik denk dat ik wat dat betreft uitstekend bij FC Utrecht pas”, aldus Douvikas op de website van FC Utrecht. „Ik had de luxe dat er meerdere clubs interesse toonde in me, maar had bij FC Utrecht het juiste gevoel. Dit is wat mij betreft de perfecte volgende stap in mijn carrière. FC Utrecht heeft, zo heb ik gehoord, fanatieke supporters. Ik kan niet wachten om hen te ontmoeten en om het shirt van FC Utrecht aan te trekken.”