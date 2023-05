Leeds United legt veldbetreder direct levenslang stadionverbod op

De man wist in de blessuretijd over de reclameborden te klimmen en op trainer Eddie Howe van Newcastle af te lopen, die voor de dug-out stond. Hij gaf Howe een duw voordat hij door stewards werd overmeesterd.

Volgens Leeds United is de man gearresteerd en heeft hij een levenslang stadionverbod gekregen. Het duel op Elland Road eindigde in 2-2.

Bekijk ook: Manchester United profiteert optimaal van puntenverlies Newcastle

Howe zei na afloop dat hij zich niet zoveel kon herinneren van het incident. „Zoiets verwacht je ook niet”, aldus de Engelse trainer. „Hij zei iets tegen me wat ik niet kan herhalen en hij werd toen meegenomen door de stewards. We moeten hier met z’n allen van leren, want de veiligheid van iedereen moet wel gegarandeerd zijn. Niemand zou zoiets moeten overkomen. Niemand moet bang zijn voor z’n veiligheid.”