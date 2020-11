Donny van de Beek met United onderuit in Turkije na gestuntel in defensie

Manchester United kwam in de 13e minuut op werkelijk kinderlijke wijze op achterstand. Na een afgeslagen aanval van de Red Devils werd de bal bij Basaksehir lukraak naar voren geschoten. Demba Ba kreeg vervolgens vanaf eigen helft (!) vrije doorgang en passeerde doelman Henderson. Er was maar één verdediger in de buurt.

In de 40e minuut werd het nog erger voor United. Na wederom geschutter achterin mocht Edin Visca zomaar de 2-0 aantekenen.

Vlak voor rust deed Anthony Martial wat terug namens United. Met een fraaie kopgoal zorgde hij voor 2-1. Na rust, in de 60e minuut, werd Van de Beek vervangen voor Paul Pogba. Timothy Fosu-Mensah viel een kwartier voor tijd in.

In het vervolg kwam United nauwelijks in de buurt van de gelijkmaker, tot de allerlaatste seconde, toen een bal bij de Turken van de lijn werd gehaald. Met ook nog Paris Saint-Germain en RB Leipzig in de groep doen de Mancunians slechte zaken. Zij spelen om 21.00 uur tegen elkaar.

Geen winnaar in duel tussen Zenit en Lazio: 1-1

Het Champions League-treffen tussen Zenit Sint-Petersburg en Lazio heeft geen winnaar opgeleverd. In Rusland werd het 1-1.

Middenvelder Aleksandr Erokhin zette Zenit na iets meer dan een halfuur op voorsprong. Na rust was Lazio een stuk sterker. Invaller Felipe Caicedo trok tien minuten voor tijd de stand weer gelijk. De Ecuadoraan werkte een harde voorzet van Francesco Acerbi knap binnen. Diep in blessuretijd dacht de thuisploeg alsnog te winnen, maar het doelpunt van invaller Andrey Mostovoy ging niet door vanwege buitenspel.

De selectie van de Romeinen was behoorlijk uitgedund. De voltallig ploeg ging zaterdag in quarantaine vanwege veel positieve coronatesten. Onder anderen topschutter Ciro Immobile, de Nederlander Djavan Anderson, Lucas Leiva, Luis Alberto en doelman Thomas Strakosha bleven daarom achter in Italië. Wesley Hoedt was er wel bij en speelde de hele wedstrijd mee.

Lazio staat bovenaan poule F met vijf punten, Zenit blijft laatste in de poule met een punt. Later op de avond spelen groepsgenoten Club Brugge en Borussia Dortmund tegen elkaar.