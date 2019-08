Bosz start met kleine zege; Weghorst trefzeker

Na 25 minuten was de stand in Leverkusen al 2-2. Leon Bailey opende in de 11e minuut de score en via Kai Havertz nam Bayer voor de tweede keer de leiding. Paderborn maakte eerst gelijk via Sven Michel en de 2-2 kwam op naam van Streli Mamba.

Kevin Volland bezorgde de ploeg van Bosz in de 69e minuut de zege. Daley Sinkgraven ontbrak in de selectie van Bayer Leverkusen.

Weghorst trefzeker voor Vfl Wolfsburg

Wout Weghorst had met een doelpunt een aandeel in de winst van VfL Wolfsburg op 1. FC Köln: 2-1. De Nederlandse spits scoorde na een uur spelen. Maximilian Arnold zorgde na 16 minuten voor de 1-0. De tegentreffer van Simon Terodde viel pas in de blessuretijd.

Wout Weghorst was goed voor een treffer. Ⓒ BSR Agency

Dortmund overtuigend

Borussia Dortmund kende tegen Augsburg en overtuigende start: 5-1. Florian Niederlechner bracht Augsburg al in de 1e minuut aan de leiding. De Spaanse aanvaller Paco Alcácer maakte vrijwel direct daarna gelijk. In de tweede helft domineerde Dortmund en via doelpunten van Jadon Sancho, Marco Reus, opnieuw Alcácer en Julian Brandt liep het team van coach Lucien Favre ver weg.

Klaassen, St. Juste en Boëtius

Werder Bremen ging voor eigen publiek onderuit tegen Fortuna Düsseldorf: 1-3. Davy Klaassen deed de gehele wedstrijd mee bij Bremen.

Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius verloren met FSV Mainz bij SC Freiburg (3-0).

Jeremiah St. Juste (links) maakte zaterdagmiddag zijn debuut in de Bundesliga. Ⓒ BSR Agency