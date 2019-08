Bosz start met Leverkusen met kleine zege

Na 25 minuten was de stand in Leverkusen al 2-2. Leon Bailey opende in de 11e minuut de score en via Kai Havertz nam Bayer voor de tweede keer de leiding. Paderborn maakte eerst gelijk via Sven Michel en de 2-2 kwam op naam van Streli Mamba.

Kevin Volland bezorgde de ploeg van Bosz in de 69e minuut de zege. Daley Sinkgraven ontbrak in de selectie van Bayer Leverkusen.

Vfl Wolfsburg

Wout Weghorst had met een doelpunt een aandeel in de winst van VfL Wolfsburg op 1. FC Köln: 2-1. De Nederlandse spits scoorde na een uur spelen. Maximilian Arnold zorgde na 16 minuten voor de 1-0. De tegentreffer van Simon Terodde viel pas in de blessuretijd.

Wout Weghorst was goed voor een treffer. Ⓒ BSR Agency

Dortmund

Borussia Dortmund kende tegen Fortuna Düsseldorf een overtuigende start: 5-1.