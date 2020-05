Tijdlijn Bundesliga: Duitse clubs werken richting herstart na coronacrisis

In een leeg stadion van VfL Wolfsburg hervat regerend kampioen Bayern München zaterdag de Bundesliga. Ⓒ BSR Agency

De uitbraak van het coronavirus zette de hele wereld de afgelopen maanden volledig op z’n kop. Beetje bij beetje worden de dingen die tot en met begin maart zo normaal waren, langzaam weer opgepakt. Zo ook de belangrijkste bijzaak in het leven: voetbal. Voorlopig niet in Nederland, maar wel in Duitsland, waar aanstaande zaterdag de Bundesliga - met nog negen speelrondes op de rol - wordt hervat. Telesport geeft een overzicht, van abrupt stilleggen tot bijna opnieuw aftrappen.