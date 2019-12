Chelsea mag geld weer laten rollen

Wereldvoetbalbond FIFA had Chelsea gestraft voor het overtreden van de regels die gelden voor het vastleggen van minderjarige spelers. De club mocht aanvankelijk twee transferperiodes geen nieuwe spelers contracteren.

De club ging in beroep bij het CAS en vond deels gehoor. Het Zwitserse hof oordeelde dat Chelsea weliswaar de regels had overtreden, maar bij veel minder jeugdspelers dan de FIFA beweerde. Het transferverbod is om die reden teruggebracht naar één periode. Aangezien dat de zomer van dit jaar was, heeft Chelsea zijn straf dus al uitgezeten.

Het CAS bepaalde verder dat de boete voor Chelsea ook wordt gehalveerd, van 600.000 naar 300.000 Zwitserse franken (ongeveer 275.000 euro)