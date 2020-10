Bundesliga: Bas Dost matchwinnaar bij Frankfurt, weer puntenverlies Peter Bosz

De Nederlandse aanvaller bezorgde zijn ploeg de zege tegen de club die de eerste twee competitieduels had gewonnen. Dost tikte de bal in de 71e minuut van dichtbij binnen: 2-1. Hij had eerder ook al de assist verzorgd bij de gelijkmaker van de Japanner Daichi Kamada.

Hoffenheim begon nog wel voortvarend aan de wedstrijd. Andrej Kramaric zette de bezoekers na ruim een kwartier op voorsprong. Voor Kramaric was het zijn zesde treffer in de nog prille competitie. De 29-jarige Kroaat staat volgens hardnekkige geruchten in de belangstelling van Bayern München, de club waartegen hij afgelopen zondag twee keer scoorde (4-1).

Na de rust kwam Eintracht sterk terug, vooral dankzij de excellerende Dost. Dankzij de zwaar bevochten overwinning meldde de club uit Frankfurt zich met zeven punten aan de kop van de ranglijst.

Gelijkspel Bosz

Leverkusen heeft voor de derde keer op rij gelijkgespeeld in de Bundesliga. Na de puntendeling tegen Wolfsburg (0-0), RB Leipzig (1-1) staat er ook tegen Stuttgart een gelijkspel op het scorebord: 1-1.

Leverkusen-trainer Peter Bosz wacht nog altijd op de eerste zege van het seizoen. Ⓒ ANP/HH

Leverkusen kwam al vroeg op voorsprong dankzij een treffer van Patrik Schick. Pas diep in de tweede helft kwam de thuisploeg langszij. Sasa Kalajdziz nam de gelijkmaker voor zijn rekening.

Daley Sinkgraven begon in de basis bij Leverkusen, maar werd na een klein halfuur naar de kant gehaald. Met slechts drie punten uit de eerste drie duels staat Bosz met zijn ploeg op de veertiende plaats.

Uitslagen en programma

Borussia Dortmund - Freiburg 4-0

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2-1

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 1-3

VfL Stuttgart - Bayer Leverkusen 1-1

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1-0

18.30 uur: RB Leipzig - Schalke 04

