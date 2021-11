Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW Opeens topcoach in Verre Oosten Jean-Paul van Gastel als mens én als trainer helemaal gelukkig bij Guangzhou City

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Jean-Paul van Gastel geniet van zijn spelersgroep bij Guangzhou City. „We hebben een fantastisch werkklimaat. Daar heb ik zelf ook hard aan gewerkt door me te verdiepen in de Chinese cultuur.” Ⓒ Guangzhou city

Giovanni van Bronckhorst wilde Jean-Paul van Gastel als veldtrainer en assistent graag mee hebben naar het Schotse Rangers. Maar de ex-international timmert in China juist aan de weg als hoofdcoach bij Guangzhou City, dat onder zijn leiding een prachtig jaar kent. Ja, middenin de coronapandemie maar het leven in China is op dit moment mooier dan in Nederland.