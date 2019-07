Erik van Haren Ⓒ De Telegraaf

Erik van Haren - Precies een week geleden schreef ik op deze plek over een Franse collega die tijdens de Grand Prix in eigen land recht tegenover mij in slaap was gedommeld. Tijdens de race welteverstaan. Het ingekakte Formule 1-circus had weer een opkikker nodig en kreeg die zondag in Oostenrijk van een van de grootste artiesten van dit moment: Max Verstappen.