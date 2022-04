PSG kroont zich met mager gelijkspel tot kampioen van Frankrijk

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Met Messi, Neymar en Kylian Mbappé begon PSG met zijn droomvoorhoede aan het kampioensduel tegen Lens. Niettemin bleef het lang 0-0 in het Parc des Princes, al waren het de sterren in de voorste linie die het duel openbraken. Zo’n 20 minuten voor tijd was het Messi die op aangeven van Neymar de score opende, nadat even eerder Kevin Danso namens Lens van het veld was gestuurd.

Van een klinkende zege voor ’Paris’ was uiteindelijk geen sprake, omdat Lens nog gelijk wist te maken. De gigantische marge die de ploeg van Mauricio Pochettino had opgebouwd zorgde er evenwel voor dat de late gelijkmaker geen enkele stress opleverde.

PSG heeft met een voorsprong van 16 punten op Olympique Marseille de titel definitief binnen, al heeft de aanstaand tegenstander van Feyenoord in de Conference League nog wel een duel tegoed. Dat duel zal het overigens vooral nodig hebben om AS Monaco van de tweede plaats af te houden.