Video: trainer bekerwinnaar Real Sociedad uit zijn dak op persconferentie

Hij trok een shirt van zijn ploeg aan, kreeg een sjaal en begon het clublied keihard te zingen.

Bekijk hier de video:

Het was zaterdag geen wedstrijd die vol zat met goed voetbal. Uiteindelijk besliste Mikel Oyarzabal het duel na ruim een uur spelen. Uit een strafschop maakte hij de enige treffer van de wedstrijd. De 23-jarige aanvoerder van Real Sociedad mocht aanleggen vanaf 11 meter na een overtreding van Inigo Martinez. De Athletic-verdediger kreeg in eerste instantie ook een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler, maar op advies van de VAR werd dat aangepast in geel.

Uitgestelde finale

De twee Baskische clubs wilden de finale van het toernooi om de Copa del Rey heel graag met publiek in het stadion spelen. Vorig jaar kon dat niet als gevolg van de coronapandemie en daarom werd de eindstrijd uitgesteld.

Bijna een jaar later dan de bedoeling was troffen Real Sociedad en Athletic elkaar in Sevilla, waar de finale alsnog in een leeg stadion werd gespeeld. Over twee weken is de bekerfinale van dit seizoen, waarin Athletic een nieuwe kans krijgt om de Copa del Rey te veroveren. De ploeg uit Bilbao neemt het op 17 april op tegen FC Barcelona, de club van Ronald Koeman.

Het is voor Real Sociedad de eerste echte prijs sinds in 1987 ook al de beker werd gewonnen.