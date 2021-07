Sublieme goal Patrik Schick mooiste van EK

De Tsjechische spits mikte de bal van een afstand van bijna 50 meter over doelman David Marshall heen in het Schotse doel. „Het is gewoon perfect. Een heerlijk gevoel. Ik heb de bal heel mooi geraakt, prachtig”, zei Schick, speler van Bayer Leverkusen, toen al. Bondscoach Jaroslav Silhavy ging nog verder. „Dit doelpunt was niet van deze wereld.”

Sportdatabureau Opta berekende de exacte afstand op 45,5 meter. Sinds Opta de voetbalgegevens analyseert, vanaf 1980, is er op een EK nog nooit van zo ver gescoord.

Ongeveer 800 duizend voetballiefhebbers deden mee aan de UEFA-verkiezing van mooiste doelpunt van het EK.

Bekijk hier de goal van Schick en de andere genomineerde treffers.