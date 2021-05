Anna van der Breggen grijpt naast prestigieuze Laureus Award

Van der Breggen won vorig jaar bij de WK in het Italiaanse Imola zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. Ze is pas de derde Nederlandse vrouw die in deze categorie werd genomineerd voor de trofee. Zwemster Inge de Bruijn en wielrenster Leontien Zijlaard-Van Moorsel gingen haar voor.

Naast Van der Breggen en Osaka waren ook de Amerikaanse basketbalster Breanna Stewart, de Keniaanse marathonloopster Brigid Kosgei, de Italiaanse skikampioene Federica Brignone en de Franse voetbalster Wendie Renard in de race voor de prijs.

Osaka was blij met haar onderscheiding. „Voor de toekomst hoop ik zoveel mogelijk mensen te hebben kunnen helpen en beïnvloeden. Als je een platform hebt, is het erg belangrijk dat je het gebruikt.”

Rafael Nadal

Bij de mannen ging de award naar de tennisser Rafael Nadal. De Spanjaard won vorig jaar voor de dertiende keer Roland Garros en pakte zijn twintigste grandslamtitel. Hij evenaarde hiermee het record van de Zwitser Roger Federer. „Die titel in Parijs was een onvergetelijk moment voor mij”, zei Nadal.

Naast Nadal waren ook de basketballer LeBron James, voetballer Robert Lewandowski, atleet Joshua Cheptegei, polsstokhoogspringer Armand Duplantis en autocoureur Lewis Hamilton genomineerd. Hamilton won wel de speciale Laureus Athlete Advocate Award voor zijn inzet tegen racisme. De rivaal van Max Verstappen won vorig jaar zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. ”2020 is een erg moeilijk jaar geweest voor zovelen. Maar het is ook mooi om te zien hoe we met elkaar met deze veranderingen zijn omgegaan”, aldus Hamilton.

Mo Salah

Voetballer Mo Salah kreeg de Laureus Sporting Inspiration Award. Hij leidde vorige seizoen Liverpool naar de eerste landstitel in dertig jaar. Daarnaast doet hij veel aan liefdadigheid in zijn geboorteland Egypte. De onderscheiding voor het beste team was voor Bayern München, de winnaar van de Champions League.