’Bouwmeester’ Wiegman werkt aan nieuw en beter Oranje

Sarina Wiegman ziet dat Oranje nog volop in ontwikkeling is. Ⓒ ANP

Sarina Wiegman (50) bouwt gestaag verder aan een nieuw en beter Oranje. Ondanks de successen van de afgelopen jaren is de bondscoach nog lang niet verzadigd. Op weg naar het EK 2021 is de Haagse trainster druk bezig om het fundament onder het team te versterken en haar selectie in de breedte uit te bouwen. Ook moest ze de afgelopen periode de nodige zaken ’repareren’.