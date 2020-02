Dit is hem dan: de nieuwe F1-auto van Max Verstappen

In tegenstelling tot andere jaren, onthulde Red Bull de auto dit keer zonder verrassingen en in de gebruikelijke kleuren. De voorbije seizoenen was er telkens sprake van een andere kleurstelling dan gebruikelijk bij de lancering. Deels om de concurrentie niet direct wijzer te maken, maar ook uit marketingoverwegingen. Tijdens de testweken in Barcelona (19-21 februari en 26-28 februari) is de RB16 voor media en publiek voor het eerst in actie te zien. Grappig detail zijn de ‘hoorntjes’ aan de voorkant van de auto, vermoedelijk om de luchtstromen beter te geleiden rond de rijdende stier.

De auto’s van 2020 veranderen wat ontwerp betreft weinig van de auto’s van een jaar eerder. Vorig seizoen werd een nieuwe voorvleugel geïntroduceerd. Ook reed Red Bull toen voor het eerst met een Honda-motor. Dit seizoen zijn er nauwelijks technische veranderingen. Het moet ervoor zorgen dat Verstappen in zijn zesde seizoen dan eindelijk echt kan vechten voor de titel. De afgelopen seizoenen was Mercedes het dominante team in de Formule 1.

Eerder werden de nieuwe auto’s van Haas, Mercedes en Ferrari – officieus dan wel officieel – al gelanceerd. Tijdens de zes testdagen in Spanje willen de teams zoveel mogelijk kilometers afleggen om data te verzamelen richting de start van het seizoen, halverwege maart in Australië.

Red Bull organiseerde op dinsdag direct een zogeheten shakedown, een van de twee dagen die Formule 1-teams jaarlijks mogen inplannen om promotiemateriaal te schieten. Max Verstappen zit dan achter het stuur en mag in de RB16 dan maximaal honderd kilometer afleggen.