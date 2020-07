F1-team Mercedes met ’betrouwbaardere’ motor in Oostenrijk

De update van de krachtbron moet met name de betrouwbaarheid verbeteren. Mercedes levert de motoren ook aan klantenteams Racing Point en Williams. „We gebruiken een andere Spec-motor dan in Melbourne, omdat we sindsdien betrouwbaarheidsupdates hebben doorgevoerd”, bevestigt een woordvoerder tegenover Autosport.com.

De race in Melbourne, in maart, werd vlak voor de eerste vrije training afgelast. Eerder werd al bekend dat Honda, dat motoren levert aan het Red Bull Racing van Max Verstappen en Alpha Tauri, ook met een verbeterde motor naar Spielberg is afgereisd. Ferrari blijft echter achter. De Scuderia denkt pas tijdens de derde race in Hongarije met updates aan motor en auto te komen.