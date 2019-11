Malmö-fans woest op ’Judas’ Ibrahimovic

Nadat bekend was geworden dat de 38-jarige voetballer een kwart van de aandelen in zijn bezit heeft gekregen werd het standbeeld van de uit de probleemwijk Rosengård afkomstige Ibrahimovic onder meer beklad met een racistische leus.

Ook werd er een vuilniszak over het hoofd gehangen en volgens de tv-zender SVT werd in de nacht van woensdag op donderdag een poging gedaan het beeld in brand te steken.

Ⓒ AFP

Bovendien brahten vandalen een bezoek aan de woning van Ibrahimovic in Stockholm. Daar werd ’Judas’ op de voordeur geschreven, terwijl voor het huis volgens de krant Aftonbladet ook een lading geurende vis werd neergelegd.

Ibrahimovic voetbalde in zijn eerste jaren als prof bij Malmö FF en vertrok in 2001 naar Ajax. Daarna volgde een rondgang langs tal van topclubs in Zuid-Europa en Engeland.

Momenteel is hij, nadat zijn contract bij LA Galaxy is afgelopen clubloos. Fans in Malmö nemen het hem blijkbaar kwalijk dat hij zakelijk in een concurrerende club is gestapt.

Ⓒ AFP