’Taart kan ook lekker zijn zonder kers’ Groot drama Claire Petit: para-skiester houdt ondanks missen Spelen de moed erin

Para-skiester Claire Petit zit na haar val op de WK in het Noorse Lillehammer noodgedwongen thuis. „Einde WK en weg Spelen. Maar ’life must go on’.” Ⓒ Rias Immink

AMSTERDAM - „Het was alles of niets… en het werd niets”, zegt Claire Petit, als zij inmiddels thuis op de bank haar zo veelbelovende run op de Super G terugkijkt. Op de WK in het Noorse Lillehammer lag zij afgelopen week op koers om zich te kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Peking. „Maar een hobbel voor de één na laatste poort bracht me uit balans, waardoor ik met tachtig kilometer per uur tegen dat poortje knalde.” Dat had dramatische consequenties: met een gebroken sleutelbeen werd de 17-jarige benjamin van de para-skiploeg afgevoerd. „Einde WK en weg Spelen. Maar life must go on.”