Boer blijft simpel in het wiel van topcoureur Uran

Negentien jaar later en duizenden kilometers verder maakte Rigoberto Uran iets soortgelijks mee. De 33-jarige Colombiaan kreeg tijdens zijn training in de buurt van in Medellin gezelschap van een boer. Ook hij leek weinig moeite te hebben om in het wiel van de topwielrenner, toch ooit derde in de Tour de France, te blijven. En dat bij een snelheid van 45 kilometer per uur.

„Wanneer je tijdens een trainingstocht de echte concurrentie tegenkomt”, schreef Uran die zo sportief was een video te posten van het agrarische supertalent.

Hieronder het oude filmpje waarin Boogerd wordt voorgestreefd door de postbode