Poolse competitie eind mei weer verder, zonder publiek

De wedstrijden zullen wel zonder publiek worden gespeeld.

„Sport is een belangrijk onderdeel van de nationale economie, die bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid en we weten hoe belangrijk het is om het normale leven te herstellen”, lichtte premier Mateusz Morawiecki de versoepeling van de coronamaatregelen toe.

De Poolse Ekstraklasa, de hoogste divisie, maakte kort na de mededeling van de premier bekend dat de eerstvolgende speelronde is gepland voor 29 mei. De competitie kan geheel volgens wens van de Europese bond UEFA vóór 20 juli zijn afgemaakt. In de competitie is Legia Warschau na 26 speelronden de fiere koploper, met acht punten voorsprong op Piast Gliwice.

Topsportcentra voor olympiërs

Morawiecki zei verder dat er twee gespecialiseerde sportcentra worden opgericht voor Poolse atleten die zich daar kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio, die zijn uitgesteld tot de zomer van 2021. „Ik hoop dat onze sporters terugkomen van de Spelen met een tas vol medailles”, zei Danuta Dmowska-Andrzejuk, de minister van Sport.