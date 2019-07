KNVB geeft Ceferin excuus

Het is vele bonden een doorn in het oog dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin op schoot zit bij ECA-preses Andrea Agnelli van Juve. Vanuit de UEFA is een werkgroep samengesteld, die de bevindingen, kritieken en suggesties van de bonden op een rij zet.

Blijkt er te weinig draagvlak, dan kan de UEFA als ledenorganisatie weinig anders dan te luisteren naar de leden en een andere opzet te presenteren van de Europese bekertoernooien vanaf 2024 dan die nu is voorgelegd. Het zou zo een ontsnappingsroute zijn voor UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, die altijd heeft betoogd dat hij sportieve gelijkheid op het Europese podium als zijn grootste uitdaging ziet.

Bekijk ook: Eredivisie in gevarenzone