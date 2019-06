Vettel: ’Strijden met Verstappen is niet ons doel’

Tot op heden is Mercedes ongenaakbaar. Op de Grand Prix van Monaco na - waar Sebastian Vettel zich tussen de twee Zilverpijlen manoeuvreerde - finishte de Duitse renstal telkens op één en twee. Max Verstappen werd in zijn Red Bull-bolide twee keer derde. De overige races vulde een Ferrari-coureur het podium aan.

Red Bull en Ferrari lijken meer met elkaar te concurreren dan dat zij het vuur aan de schenen kunnen leggen van Mercedes. Lewis Hamilton (137 punten) en Valtteri Bottas (120 punten) staan in de WK-stand een straatlengte voor op Vettel (82 punten) en Verstappen (78 punten). „Ferrari en Red Bull zitten heel dicht bij elkaar”, zegt Vettel tegen Motorsport.com.

„Soms zijn wij wat sterker, soms hebben wij wat achterstand. Het hangt af van het circuit”, aldus de viervoudig wereldkampioen uit Duitsland, die erbij vermeldt dat Ferrari altijd een Red Bull, waaronder ook Verstappen, wist te verslaan. „Maar dat is niet ons doel”, gaat Vettel verder. „Ons doel is om Mercedes te verslaan. Als je kijkt naar de snelheid, dan maken zij momenteel de dienst uit. En dat is een positie waar wij ons ook in willen mengen.”

Ferrari wil graag de strijd aangaan met de regerend constructeurkampioen, maar toch legt de Italiaanse renstal het af tegen Mercedes. Sterker nog, het verschil tussen Red Bull en Ferrari is kleiner dan die tussen Ferrari en Mercedes. „Wij willen eerste worden en niet strijden om de derde plaats, ook al was het af en toe erg close met Max. En ik ben ervan overtuigd dat Red Bull dezelfde mening deelt.”