Patrick Roest komt tekort op Nils van der Poel en eindigt WK allround met zilver

Roest was als vierde geëindigd op de 500 meter, vervolgens als tweede achter Van der Poel op de 5.000 meter, waarna hij op de 1.500 meter weer wat tijd goedmaakte op het Zweedse trainingsbeest.

Niet tegen elkaar

Roest mocht het toernooi in de vierde rit tegen de Noor Peder Kongshaug afsluiten, en kon zich daardoor richten op de tijd van Van der Poel. De Zweed had op zijn beurt in rit drie gereden tegen Bart Swings. De olympisch kampioen, die al eerder had aangekondigd zijn loopbaan als professioneel schaatser na dit seizoen te zullen beëindigen, liet maar weer eens zien dat de 10.000 meter zijn afstand is. De Belg Swings zag zijn tegenstander na de eerste paar ronden nooit meer terug, terwijl voor Van der Poel slechts de virtuele achterstand op Roest telde. De Zweed hield ongenadig huis en reed Swings zelfs bijna op een ronde. Met het publiek aan zijn zijde zette hij een tijd van 12.41,56 neer, een baanrecord in Hamar.

Roest wist dus wat hem te doen stond. De marge die hij had leek veilig, maar na ruim vier kilometer begon deze flink te slinken. Roest stortte helemaal in en kreeg al vlug door dat Van der Poel het goud zou pakken. De focus ging vervolgens op het zilver, dat door Roest wel werd binnengehaald met een tijd van 13.26,08.

Nederlanders

Naast Roest deden ook Marcel Bosker en Chris Huizinga mee aan het allroundtoernooi, al reden zij de afsluitende afstand niet. Bosker besloot het WK als nummer acht, Huizinga kwam niet verder dan een dertiende plek.

EINDKLASSERING WK ALLROUND

Mannen

1. Nils van der Poel (ZWE) - 148.696

2. Patrick Roest - 149.836

3. Bart Swings (BEL) - 150.218

4. Peder Kongshaug (NOO) - 151.098

5. Sander Eitrem (NOO) - 151.328