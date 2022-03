Patrick Roest met ruim 21 seconden voorsprong op Nils van der Poel naar 10 kilometer

Drievoudig WK Allround-winnaar Patrick Roest begon de zondag als nummer één in het klassement, maar wist dat de uiteindelijke titel ondanks zijn uitstekende uitganspositie nog een fors karwei zou kunnen worden. Nils van der Poel joeg namelijk ook op de eindzege, en leek gezien het krachtsverschil op de Olympische Spelen op de 10.000 meter het verschil te kunnen gaan maken. Voor het zover was moest Roest in een rechtstreeks duel op de 1.500 zijn marge dus nog wat uit zien te breiden.

Nils van der Poel wil het karwei op de 10.000 meter afmaken. Ⓒ ANP/HH

Nederlanders

De twee concurrenten hoefden pas in de slotrit in actie te komen. Chris Huizinga mocht zich in de derde rit als eerste Nederlander laten zien. Tegen de Italiaan Michele Malfati leek hij lang zijn race te gaan winnen, maar uiteindelijk lukte dat met 1,48.83 net niet.

Marcel Bosker moest aantreden in rit zes. Tegen de Amerikaan Casey Dawson gaf de nummer acht van het klassement alles, wat hem de ritzege opleverde. Met 1.48,12 wist hij in het klassement echter niet voor opschudding te zorgen.

Titanenstrijd

Alle ritten vielen in het niet bij de slotrace tussen Roest en Van der Poel. De Nederlander opende goed en dat moest ook, want Van der Poel had de laatste binnenbocht. BIj het ingaan van de laatste ronde had Roest het verschil ook wel gemaakt, al moest er voor het klassement natuurlijk zo veel mogelijk tijd worden gewonnen. De tijd van Roest was met 1.46,48 prima, maar Van der Poel deed er in de laatste ronde alles aan het gat nog enigszins te dichten. De Zweed finishte in 1.48,13, waardoor Roest 21,24 seconden tegoed heeft op zijn concurrent tijdens de slotrit. De twee titelfavorieten rijden tijdens de 10 kilometer niet tegen elkaar.

Standen WK allround mannen

Na 1.500 meter

1. Patrick Roest - 109.532

2. Nils van der Poel (ZWE) - +21,24

3. Peder Kongshaug (NOO) - +21,72

4. Bart Swings (BEL) - +24,52

5. Riku Tsuchiya (JAP) - + 32,92

8. Marcel Bosker - + 38,30

13. Chris Huizinga - + 66,20