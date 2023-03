Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE Incident, toeval, patroon of verdacht? Reeks ontsnappingen en arbitrale beslissingen bij Feyenoord

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Tot ontzetting van de FC Groningen-spelers trekt arbiter Joey Kooij een rode kaart voor Isak Määttä. Ⓒ Pro Shots

ROTTERDAM - Als er een keer iets eenmalig gebeurt, is sprake van een incident. Gebeurt iets twee keer, dan is dat toevallig, bij drie keer praat je over een patroon en bij een vierde keer wordt het verdacht.