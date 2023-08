Lauren James treedt als uitblinker op WK uit de schaduw van broer Reece

Hoe een ’new kid on the block’ in één groepsfase een ’one to watch’ werd

Ze is eigenlijk nog een new kid on the block. Met een goal bij haar basisdebuut op een eindtoernooi en twee goals en drie assists in haar tweede optreden is Lauren James inmiddels ook een one to watch. Begonnen op de bank, maar uitgegroeid tot een sensatie: James treedt in één klap uit de schaduw van haar broer Reece.