Komeetachtige ontwikkeling Leeuwinnen Van amateurs naar titelverdedigers: ’We hebben het vrouwenvoetbal in 2009 echt op de kaart gezet’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Hoogendijk viert haar penalty op het EK van 2009 Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - De Nederlandse voetbalvrouwen reizen aanstaande dinsdag als titelverdedigers - en met een eigen vliegtuig - naar Manchester, waar een dag later het EK begint. In 2009, amper dertien jaar geleden, maakten de Oranje Leeuwinnen zich op voor hun eerste officiële eindtoernooi ooit en was alles anders. Een terugblik met Anouk Hoogendijk, die met een historische penalty het fundament legde onder het succes van de huidige Gouden Generatie. „Dit was het begin.”