Mayweather gelooft niet in pensioen McGregor: ’Ik dacht dat je de beste wilde kloppen’

In januari van dit jaar versloeg McGregor de Amerikaan Donald Cerrone in Las Vegas nog met een technische knock-out na 41 seconden in de eerste ronde. De voormalige wereldkampioen is één van de grote sterren van de MMA-organistie UFC. Hij zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in bezit te hebben (veder- en lichtgewicht).

Maar voor de derde keer in vier jaar tijd kondigde de Ierse kooivechter aan dat hij zich terugtrekt uit de sport, na 2016 en 2019. Maar telkens kwam hij daar weer op terug. Dat is ook een van de geruchten die nu circuleert. Er wordt gesuggereerd dat McGregor zo zijn prijs wil opdrijven voor zijn volgende wedstrijd. Er wordt vanuit gegaan dat dit tegen de Amerikaan Justin Gaethje zal zijn.

Maar diens gevecht met de ongeslagen Khabib Nurmagomedov werd verplaatst naar september, tot ongenoegen van de Ierse vechtersbaas. „Het is niet meer leuk”, zei McGregor daarover aan ESPN. „Al dat wachten. Er gebeurt niks. Als ik mijn mogelijke tegenstanders bekijk, dan zie ik niet echt iemand op dit moment.”

Tenzij Floyd Mayweather weer gaat boksen, natuurlijk. De steenrijke Amerikaan zou werken aan een comeback én wil blijkbaar nog eens graag vechten tegen McGregor. De twee ontmoetten elkaar in de zomer van 2017 voor een van de meest beruchte wedstrijden ooit, die de Amerikaan won. Hij gelooft dan ook weinig van het pensioen van de Ier.

„Vergis ik mij, of heb jij niet aan Mike Tyson verteld dat je mij zou verslaan als we een tweede keer zouden vechten?”, aldus Mayweather. „En nu stop je ermee! Ik dacht dat je de beste wilde kloppen?! Nou ja, als je beslist om terug te komen, dan zal ik klaar zijn om je weer te straffen”, liet de Amerikaan als boodschap aan The Notorious weten aan ESPN.