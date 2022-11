Cristiano Ronaldo en Manchester United per direct uit elkaar

Ronaldo spuwde zijn gal in een lang interview met het Britse TalkTV. Hij haalde in het programma Piers Morgan Uncensored onder meer uit naar zijn trainer Erik ten Hag en naar de familie Glazer, de eigenaars van ManU. De Portugese vedette zei dat hij zich „verraden” voelde en „dat het voelt alsof de club van hem af wil.” Verder had Ronaldo het in het interview ook over het overlijden van zijn pasgeboren zoontje in april 2022.

Over de timing van het bewuste interview zei CR7 het volgende: „Ik spreek me uit wanneer ik dat wil. Voor jullie is het gemakkelijk om te kijken naar de timing. Soms schrijven jullie waarheden, soms leugens. Alle collega-internationals en stafleden kennen mij goed, een aantal zelfs al vanaf mijn elfde. Zij laten zich echt niet beïnvloeden door wat de media zegt en schrijft over mij.”