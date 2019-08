Dumoulin: ’Dit voelt als thuiskomen’

“Ik was op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging en Team Jumbo-Visma is daar de juiste ploeg voor. Ik heb er veel zin in”, vertelt Dumulin op de website van de ploeg waar hij per 1 januari 2020 in dienst treedt. „Ooit ben ik begonnen bij de Rabobank Continental-ploeg en dat is een voorloper van het huidige Team Jumbo-Visma. Deze stap voelt daarom een beetje als thuiskomen.”

Met Steven Kruijswijk en Primoz Roglic heeft Jumbo-Visma renners die om het podium kunnen meedoen in de grote rondes. “Ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren aan dat doel, het winnen van een grote ronde”, laat Dumoulin weten. Hij won in 2017 de Ronde van Italië.

“Je kunt beter mét dan tegen elkaar rijden”, vindt directeur Richard Plugge. “We kunnen nu de sterkst mogelijke ploeg samenstellen in de strijd tegen een team als Ineos. Het waarmaken van onze dromen en ambities komt steeds dichterbij.”

