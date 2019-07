Franse verdediger op weg naar PSV

Boscagli is een linksbenige verdediger. Hij kan als centrale verdediger en als linksback uit de voeten. Onlangs speelde hij met Nice nog tegen PSV tijdens het trainingskamp in Zwitserland. Dat duel eindigde in een 3-2 overwinning voor Nice. Boscagli, die al langer werd gevolgd door PSV, gaf toen twee assists.

PSV kan versterking in de defensie goed gebruiken. Met Toni Lato werd al een linksback gehuurd van Valencia. Daniel Schwaab (transfervrij vertrokken), Angelino (Manchester City) en Aziz Behich (Basaksehir) trokken de deur in Eindhoven echter achter zich dicht. De club hoopt ook nog een andere centrale verdediger aan te trekken.