Hakim Ziyech plaagt ’dikke’ teamgenoot: ’Te veel kebab’

„Te veel kebab”, grapte Hakim Ziyech bij het zien van het ’buikje’ van doelman Edouard Mendy. De goalie, bij wie overigens amper een vetlaagje waar te nemen was, kon het plaagstootje wel waarderen en lachte zijn tanden bloot.

Ziyech begint aan zijn tweede seizoen bij Chelsea. De Marokkaanse middenvelder annex aanvaller werd vorig jaar zomer overgenomen van Ajax. Onder Frank Lampard kwam Ziyech geregeld aan spelen toe. Nadat Thomas Tuchel het roer overnam, moest de linkspoot vaker dan hem lief was genoegen nemen met een plekje op de bank.

In totaal kwam Ziyech vorig seizoenen 39 keer in actie namens Chelsea. Hij maakte zes goals voor The Blues en bereidde vier treffers voor. In de Premier League eindigde de Londense club als vierde.