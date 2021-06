Ook volle bak tijdens Britse Grand Prix op Silverstone

Dat betekent dat de tribunes in Engeland van 16 tot en met 18 juli volledig gevuld zullen zijn. Tickethouders dienen een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud te kunnen overleggen of volledig gevaccineerd te zijn.

Dit weekeinde zijn er in Oostenrijk nog 15.000 toeschouwers per dag welkom. Een week later, op hetzelfde circuit, is er voor het eerst in tijden van corona geen gelimiteerde capaciteit.

Eind juli/begin augustus wordt er nog geracet in Hongarije, daarna is het zomerstop. Vervolgens wordt er ook (bijna) een volle bak verwacht in België en Nederland.

Volgens voormalig coureur Christijan Albers had de gewaagde strategie van Red Bull zomaar anders uit kunnen pakken. Dat zegt hij in de nieuwe Formule 1-podcast: