Amsterdamse reus Quinten Post droomt van NBA in Amerika

Boston College-basketballer Quinten Post met manager Earl Grant. Ⓒ ANP/HH

BOSTON - Voor jonge basketballers in Nederland lonkt er eigenlijk maar één ding: Een studiebeurs op een Amerikaanse universiteit. Sommige toptalenten slepen die in de wacht, om zich op een college klaar te stomen voor het grootste basketbalpodium: de NBA. Eén van hen is de Amsterdammer Quinten Post (22).