Parcours NK wielrennen aangepast om veiligheid coureurs

Titelverdediger Pascal Eenkhoorn is er ook bij in Limburg. Ⓒ ANP/HH

De wielrenners rijden zondag bij de Nederlandse kampioenschappen in Zuid-Limburg op de weg over hetzelfde parcours als de wielrensters een dag eerder. Aanvankelijk zouden de mannen ook over de markt in Sittard rijden, maar na overleg is dat gedeelte van het parcours geschrapt na twijfels van de wielrenners over de veiligheid.