Zijn Danjuma en Rekik dit seizoen de enige Nederlanders in La Liga?

Er is FC Barcelona veel aangelegen Memphis te verkopen aan De Oude Dame om ruimte te scheppen in zijn financiële mogelijkheden. Aanvankelijk verlangden de Catalanen zo’n 20 miljoen euro voor Memphis, maar dat bedrag zou fors zijn verlaagd en via toekomstige bonussen moeten oplopen. Memphis heeft altijd de gedachte gehad voor niets te zijn gekomen en voor niets de deur uit te kunnen gaan. Een jaar geleden legde hij veel grotere aanbiedingen naast zich neer om naar Barcelona te trekken.

Eerder vertrok Luuk de Jong (FC Barcelona en Sevilla) naar PSV en trok Jasper Cillessen van Valencia naar NEC. Tonny Vilhena wordt door Espanyol voor een jaar verhuurd aan Salernitana, de Serie A-club die ook Franck Ribéry onder contract heeft staan.

Daarmee lijkt international Arnaut Danjuma bij Villarreal als enige Nederlandse ster over te blijven in Spanje. Karim Rekik staat nog onder contract bij Sevilla. De in Nederland opgegroeide Sergiño Dest (international voor de Verenigde Staten) speelt nog bij FC Barcelona en Nemanja Gudelj (Servië) is bij Sevilla teamgenoot van Rekik.

