Video: Huis Manchester United-voorzitter Ed Woodward aangevallen: ’We maken je dood’

Het draait ook dit seizoen weer allesbehalve goed bij de gevallen Engelse topclub en Woodward is blijkbaar de kop van Jut geworden bij de fans. Op sociale media werden beelden getoond van de ’supporters’ die vuurwerk gooien richting het huis van Woodward: ’Ed Woodward’s gonna die!”, wordt er vervolgens geroepen.

De vice-voorzitter zou niet thuis zijn geweest op het moment dat het gebeurde, meldt de BBC.

United heeft inmiddels middels een clubstatement gereageerd op het incident bij het huis van de voorzitter. ,,Manchester United is vanavond op de hoogte gebracht van een incident bij het huis een van onze medewerkers. We weten dat de voetbalwereld achter ons staat terwijl we samen met de politie op zoek gaan naar de daders van deze onaangekondigde aanval.”

Het statement gaat verder: ,,Elke dader die we vinden zal een stadionverbod voor het leven krijgen en rechterlijk vervolgd worden. Fans mogen hun mening uiten, dat is één ding. Maar criminele schade toebrengen en daarbij het risico nemen om het leven van mensen in gevaar te brengen is een tweede. Daar is simpelweg geen excuus voor.”

De afgelopen weken hebben de fans op de tribunes met leuzen zich al gericht op Woodward. United staat vijfde in de Premier League, 33 (!) punten achter op koploper Liverpool. De vice-voorzitter wordt verantwoordelijk gehouden voor de erbarmerlijke resultaten.