Owen Wijndal ontbreekt vanwege overbelasting AZ handelt in geest van Rinus Michels en Alex Ferguson: ’Zij verversten ook’

WIJDEWORMER - AZ-trainer Pascal Jansen kan bij de start van het seizoen, zaterdagmiddag om 16.30 uur bij RKC Waalwijk, geen beroep doen op Owen Wijndal. De Oranje-international, die de gevolgen ondervindt van het intensieve vorige seizoen, is de enige AZ-speler die niet beschikbaar is. ,, Het is een overbelastingsblessure. Owen is hard aan het trainen om te zorgen, dat hij überhaupt weer inzetbaar wordt. Dat gaat per dag beter, maar RKC kwam te vroeg.”