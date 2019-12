Mbappé wil na EK ook naar Olympische Spelen

„Wij zouden het geweldig vinden”, zei Le Graët. „Maar we moeten ook met Paris Saint-Germain praten, om te horen wat ze er daar van vinden.”

Mbappé viert binnenkort zijn 21e verjaardag. De Olympische Spelen zijn bij de mannen bedoeld voor voetballers tot 23 jaar. Ieder land mag wel drie oudere dispensatiespelers meenemen. Frankrijk heeft zich geplaatst voor het olympisch voetbaltoernooi, dat verspreid over Japan wordt gespeeld.

Volgens Le Graët vindt bondscoach Didier Deschamps het prima als Mbappé na het EK ook naar de Olympische Spelen gaat. De finale van de Europese eindronde is op 12 juli, elf dagen later staan de eerste groepswedstrijden in Japan op het programma. Mbappé blonk vorig jaar uit op het WK in Rusland, waar hij met Frankrijk de wereldtitel veroverde.